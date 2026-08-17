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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Anoma، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Anoma، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XAN

معلومات سعر XAN

ما هو XAN

الوثيقة البيضاء لـ XAN

الموقع الرسمي لـ XAN

اقتصاد توكن XAN

توقعات سعر XAN

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التحليل الفني اليوم لـ Anoma (XAN)

التحليل الفني اليوم لـ Anoma (XAN)

توفر صفحة Anoma تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XAN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Anoma أدناه.

تغير سعر Anoma (XAN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.010377---14.96%-10.83%+21.31%
اعرف المزيد عن سعر Anoma

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Anoma

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Anoma عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 0
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 0شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.010521
0.010498
R2
0.010498
0.010485
R1
0.010487
0.010477
PP
0.010464
0.010464
S1
0.010453
0.010451
S2
0.01043
0.010443
S3
0.010419
0.01043

إشارات السوق الخاصة بـ Anoma

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.25M
$1.69 M
$1.94 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.42 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Anoma

صافي التدفقسعر XANUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14-$0.07 M0.01
2026-08-13-$0.10 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Anoma (XAN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Anoma المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXAN
$0.010377
$0.010377$0.010377
-0.44%
7.07M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XAN إلى USD

المبلغ

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0.010377 USD

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