توكنوميكس Anita Max Wynn (WYNN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Anita Max Wynn (WYNN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Anita Max Wynn (WYNN) WYNN is a meme coin. الموقع الرسمي: https://www.anitamaxwynn.biz مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU اشتر WYNN الآن!

توكنوميكس Anita Max Wynn (WYNN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Anita Max Wynn (WYNN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12642 $ 0.12642 $ 0.12642 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 السعر الحالي: $ 0.000346 $ 0.000346 $ 0.000346 معرفة المزيد عن سعر Anita Max Wynn (WYNN)

توكنوميكس Anita Max Wynn (WYNN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Anita Max Wynn (WYNN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WYNN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WYNN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WYNN، استكشف السعر المباشر لتوكن WYNN!

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