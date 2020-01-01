توكنوميكس Wall Street Memes (WSM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wall Street Memes (WSM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wall Street Memes (WSM) Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. الموقع الرسمي: https://wallstmemes.com/en/ الوثيقة البيضاء: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 اشتر WSM الآن!

توكنوميكس Wall Street Memes (WSM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wall Street Memes (WSM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 السعر الحالي: $ 0.000605 $ 0.000605 $ 0.000605 معرفة المزيد عن سعر Wall Street Memes (WSM)

توكنوميكس Wall Street Memes (WSM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wall Street Memes (WSM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WSM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WSM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WSM، استكشف السعر المباشر لتوكن WSM!

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