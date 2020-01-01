توكنوميكس WeSendit (WSI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WeSendit (WSI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WeSendit (WSI) WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. الموقع الرسمي: https://wesendit.io الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 اشتر WSI الآن!

توكنوميكس WeSendit (WSI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WeSendit (WSI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 969.17K $ 969.17K $ 969.17K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 790.51M $ 790.51M $ 790.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00112719975841254 $ 0.00112719975841254 $ 0.00112719975841254 السعر الحالي: $ 0.001226 $ 0.001226 $ 0.001226 معرفة المزيد عن سعر WeSendit (WSI)

توكنوميكس WeSendit (WSI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WeSendit (WSI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WSI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WSI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WSI، استكشف السعر المباشر لتوكن WSI!

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