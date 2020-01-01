توكنوميكس NFT Worlds (WRLD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NFT Worlds (WRLD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NFT Worlds (WRLD) NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. الموقع الرسمي: https://www.nftworlds.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 اشتر WRLD الآن!

توكنوميكس NFT Worlds (WRLD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NFT Worlds (WRLD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.43M $ 35.43M $ 35.43M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 السعر الحالي: $ 0.007085 $ 0.007085 $ 0.007085 معرفة المزيد عن سعر NFT Worlds (WRLD)

توكنوميكس NFT Worlds (WRLD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NFT Worlds (WRLD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WRLD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WRLD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WRLD، استكشف السعر المباشر لتوكن WRLD!

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