التحليل الفني اليوم لـ Sherwood Protocol (WOOD) توفر صفحة Sherwood Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WOOD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sherwood Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Sherwood Protocol (WOOD) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.003915 -- -20.82% -44.08% -44.08%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Sherwood Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Sherwood Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 0 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.004043 0.004036 R2 0.004036 0.004032 R1 0.004033 0.00403 PP 0.004026 0.004026 S1 0.004023 0.004022 S2 0.004016 0.00402 S3 0.004013 0.004016

إشارات السوق الخاصة بـ Sherwood Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.03 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Sherwood Protocol صافي التدفق سعر WOODUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Sherwood Protocol (WOOD) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sherwood Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT WOOD $0.003926 $0.003926 $0.003926 -0.80% 14.02M (USDT) تداول