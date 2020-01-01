توكنوميكس Wombat Exchange (WOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wombat Exchange (WOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wombat Exchange (WOM) Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. الموقع الرسمي: https://wombat.exchange الوثيقة البيضاء: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB اشتر WOM الآن!

توكنوميكس Wombat Exchange (WOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wombat Exchange (WOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 188.52K $ 188.52K $ 188.52K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 58.53M $ 58.53M $ 58.53M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2298 $ 0.2298 $ 0.2298 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002555578068257099 $ 0.002555578068257099 $ 0.002555578068257099 السعر الحالي: $ 0.003221 $ 0.003221 $ 0.003221 معرفة المزيد عن سعر Wombat Exchange (WOM)

توكنوميكس Wombat Exchange (WOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wombat Exchange (WOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WOM، استكشف السعر المباشر لتوكن WOM!

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