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المزيد عن WMTX

معلومات سعر WMTX

ما هو WMTX

الوثيقة البيضاء لـ WMTX

الموقع الرسمي لـ WMTX

اقتصاد توكن WMTX

توقعات سعر WMTX

سجل WMTX

دليل شراء WMTX

محول عملة WMTX إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ WorldMobileToken (WMTX)

التحليل الفني اليوم لـ WorldMobileToken (WMTX)

توفر صفحة WorldMobileToken تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WMTX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WorldMobileToken أدناه.

تغير سعر WorldMobileToken (WMTX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02972--+0.13%+7.13%-46.28%
اعرف المزيد عن سعر WorldMobileToken

تدفق رأس المال الخاص بـ WorldMobileToken

صافي التدفقسعر WMTXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.00 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13-$0.01 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن WorldMobileToken

تداول أسواق WorldMobileToken (WMTX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WorldMobileToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWMTX
$0.02971
$0.02971$0.02971
+0.33%
2.21M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WMTX إلى USD

المبلغ

WMTX
WMTX
USD
USD

1 WMTX = 0.02972 USD

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