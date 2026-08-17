شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول WLFI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول WLFI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WLFI

معلومات سعر WLFI

ما هو WLFI

الوثيقة البيضاء لـ WLFI

الموقع الرسمي لـ WLFI

اقتصاد توكن WLFI

توقعات سعر WLFI

سجل WLFI

دليل شراء WLFI

محول عملة WLFI إلى الفيات

عقود WLFI الفورية

WLFI عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ WLFI (WLFI)

التحليل الفني اليوم لـ WLFI (WLFI)

توفر صفحة WLFI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WLFI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WLFI أدناه.

تغير سعر WLFI (WLFI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06034--+13.97%+5.34%+0.49%
اعرف المزيد عن سعر WLFI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ WLFI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ WLFI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 1
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06036
0.06036
R2
0.06036
0.06035
R1
0.06035
0.06035
PP
0.06035
0.06035
S1
0.06034
0.06034
S2
0.06034
0.06034
S3
0.06033
0.06034

إشارات السوق الخاصة بـ WLFI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-5.19M
$32.19 M
$37.37 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.38M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$16.47 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$16.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.55M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$25.49 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$26.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ WLFI

صافي التدفقسعر WLFIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.06
2026-08-16$0.50 M0.06
2026-08-15$1.27 M0.06
2026-08-14$0.15 M0.06
2026-08-13$0.04 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن WLFI

تداول أسواق WLFI (WLFI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WLFI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWLFI
$0.06034
$0.06034$0.06034
+0.53%
1.82M (USDT)
/USDCWLFI
$0.06037
$0.06037$0.06037
+0.65%
935.21K (USDT)
/USD1WLFI
$0.06017
$0.06017$0.06017
+0.51%
922.51K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WLFI إلى USD

المبلغ

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0.06034 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.