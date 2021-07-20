توكنوميكس Witch Token (WITCH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Witch Token (WITCH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Witch Token (WITCH) WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. الموقع الرسمي: https://witchwitch.io/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 اشتر WITCH الآن!

توكنوميكس Witch Token (WITCH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Witch Token (WITCH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 السعر الحالي: $ 0.0573 $ 0.0573 $ 0.0573 معرفة المزيد عن سعر Witch Token (WITCH)

توكنوميكس Witch Token (WITCH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Witch Token (WITCH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WITCH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WITCH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WITCH، استكشف السعر المباشر لتوكن WITCH!

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