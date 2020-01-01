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المزيد عن WISHBONE

معلومات سعر WISHBONE

ما هو WISHBONE

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اقتصاد توكن WISHBONE

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التحليل الفني اليوم لـ WISHBONE (WISHBONE)

التحليل الفني اليوم لـ WISHBONE (WISHBONE)

توفر صفحة WISHBONE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WISHBONE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WISHBONE أدناه.

تغير سعر WISHBONE (WISHBONE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001328---56.48%-49.68%-33.60%
اعرف المزيد عن سعر WISHBONE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ WISHBONE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ WISHBONE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 6
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 0حيادي 5شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001346
0.001341
R2
0.001341
0.001337
R1
0.001337
0.001335
PP
0.001332
0.001332
S1
0.001328
0.001328
S2
0.001323
0.001326
S3
0.001319
0.001323

إشارات السوق الخاصة بـ WISHBONE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ WISHBONE

صافي التدفقسعر WISHBONEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن WISHBONE

تداول أسواق WISHBONE (WISHBONE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WISHBONE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1WISHBONE
$0.0013119
$0.0013119$0.0013119
-3.88%
39.08M (USDT)
/USDTWISHBONE
$0.001328
$0.001328$0.001328
-0.89%
40.50M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WISHBONE إلى USD

المبلغ

WISHBONE
WISHBONE
USD
USD

1 WISHBONE = 0.001328 USD

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