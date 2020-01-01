التحليل الفني اليوم لـ WISHBONE (WISHBONE) توفر صفحة WISHBONE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WISHBONE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WISHBONE أدناه. التسجيل

تغير سعر WISHBONE (WISHBONE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.001328 -- -56.48% -49.68% -33.60%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ WISHBONE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ WISHBONE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 2 حيادي 6 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 1 شراء 11 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 0 حيادي 5 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.001346 0.001341 R2 0.001341 0.001337 R1 0.001337 0.001335 PP 0.001332 0.001332 S1 0.001328 0.001328 S2 0.001323 0.001326 S3 0.001319 0.001323

إشارات السوق الخاصة بـ WISHBONE صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.00M $0.03 M $0.03 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.02 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ WISHBONE صافي التدفق سعر WISHBONEUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق WISHBONE (WISHBONE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WISHBONE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 WISHBONE $0.0013119 $0.0013119 $0.0013119 -3.88% 39.08M (USDT) تداول / USDT WISHBONE $0.001328 $0.001328 $0.001328 -0.89% 40.50M (USDT) تداول