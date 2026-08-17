شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The White Whale، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The White Whale، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WHITEWHALE

معلومات سعر WHITEWHALE

ما هو WHITEWHALE

الموقع الرسمي لـ WHITEWHALE

اقتصاد توكن WHITEWHALE

توقعات سعر WHITEWHALE

سجل WHITEWHALE

دليل شراء WHITEWHALE

محول عملة WHITEWHALE إلى الفيات

عقود WHITEWHALE الفورية

WHITEWHALE عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ The White Whale (WHITEWHALE)

التحليل الفني اليوم لـ The White Whale (WHITEWHALE)

توفر صفحة The White Whale تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WHITEWHALE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The White Whale أدناه.

تغير سعر The White Whale (WHITEWHALE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001009---15.50%-37.49%-85.54%
اعرف المزيد عن سعر The White Whale

تدفق رأس المال الخاص بـ The White Whale

صافي التدفقسعر WHITEWHALEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن The White Whale

تداول أسواق The White Whale (WHITEWHALE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The White Whale المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWHITEWHALE
$0.001009
$0.001009$0.001009
-0.38%
6.18M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WHITEWHALE إلى USD

المبلغ

WHITEWHALE
WHITEWHALE
USD
USD

1 WHITEWHALE = 0.001008 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.