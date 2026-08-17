شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HumidiFi، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HumidiFi، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WET

معلومات سعر WET

ما هو WET

الموقع الرسمي لـ WET

اقتصاد توكن WET

توقعات سعر WET

سجل WET

دليل شراء WET

محول عملة WET إلى الفيات

عقود WET الفورية

WET عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ HumidiFi (WET)

التحليل الفني اليوم لـ HumidiFi (WET)

توفر صفحة HumidiFi تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WET، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل HumidiFi أدناه.

تغير سعر HumidiFi (WET)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07104--+4.31%+12.19%-9.23%
اعرف المزيد عن سعر HumidiFi

المؤشرات الفنية الخاصة بـ HumidiFi

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ HumidiFi عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07116
0.07115
R2
0.07115
0.07115
R1
0.07115
0.07115
PP
0.07114
0.07114
S1
0.07114
0.07114
S2
0.07113
0.07114
S3
0.07113
0.07113

إشارات السوق الخاصة بـ HumidiFi

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$1.59 M
$1.75 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ HumidiFi

صافي التدفقسعر WETUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.07
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15-$0.02 M0.07
2026-08-14$0.00 M0.07
2026-08-13$0.05 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن HumidiFi

تداول أسواق HumidiFi (WET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HumidiFi المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWET
$0.07104
$0.07104$0.07104
-0.22%
951.48K (USDT)
/USDCWET
$0.07109
$0.07109$0.07109
-0.18%
809.74K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WET إلى USD

المبلغ

WET
WET
USD
USD

1 WET = 0.07104 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.