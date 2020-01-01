توكنوميكس Wall Street Pepe (WEPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wall Street Pepe (WEPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wall Street Pepe (WEPE) وول ستريت Pepe الموقع الرسمي: https://wallstreetpepe.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10 اشتر WEPE الآن!

توكنوميكس Wall Street Pepe (WEPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wall Street Pepe (WEPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0003455 $ 0.0003455 $ 0.0003455 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000014999825207656 $ 0.000014999825207656 $ 0.000014999825207656 السعر الحالي: $ 0.00008664 $ 0.00008664 $ 0.00008664 معرفة المزيد عن سعر Wall Street Pepe (WEPE)

توكنوميكس Wall Street Pepe (WEPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wall Street Pepe (WEPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WEPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WEPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WEPE، استكشف السعر المباشر لتوكن WEPE!

كيفية شراء WEPE هل أنت مهتم بإضافة Wall Street Pepe (WEPE) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء WEPE ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء WEPE على MEXC الآن!

تاريخ سعر Wall Street Pepe (WEPE) يساعد تحليل تاريخ أسعار WEPE المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار WEPE الآن!

توقعات سعر WEPE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه WEPE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار WEPE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر WEPE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!