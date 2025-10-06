سعر WEED Token المباشر اليوم هو 0.02444 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WEED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WEED بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر WEED Token المباشر اليوم هو 0.02444 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WEED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WEED بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار WEED Token

WEED Token السعر(WEED)

السعر المباشر لـ 1 WEED إلى USD:

$0.02444
-21.23%1D
USD
مخطط أسعار WEED Token (WEED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:30 (UTC+8)

معلومات سعر WEED Token (WEED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02208
24 ساعة منخفض
$ 0.04374
24 ساعة مرتفع

$ 0.02208
$ 0.04374
--
--
+3.38%

-21.23%

-29.98%

-29.98%

سعر WEED Token (WEED) في الوقت الحقيقي هو $ 0.02444. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WEED بين أدنى سعر $ 0.02208 وأعلى سعر $ 0.04374، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWEED على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WEED +3.38% على مدار الساعة الماضية، -21.23% على مدار 24 ساعة، و -29.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WEED Token (WEED)

--
$ 59.32K
$ 59.32K$ 59.32K

$ 0.00
--
--
SOL

القيمة السوقية الحالية لـ WEED Token هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.32K. العرض المتداول لـ WEED يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر WEED Token (WEED) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار WEED Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.006587-21.23%
30 يوم$ -0.17556-87.78%
60 يوم$ -0.17556-87.78%
90 يوم$ -0.17556-87.78%
تغير سعر WEED Token اليوم

سجل اليوم WEED تغيرًا $ -0.006587 (-21.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر WEED Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.17556 (-87.78%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر WEED Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WEED تغييرًا في $ -0.17556 (-87.78%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر WEED Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.17556 (-87.78%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة WEED Token (WEED)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار WEED Token.

ما هو WEED Token ( WEED )

التوكن الأصلي للعبة Facility

متوفر WEED Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك WEED Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين WEEDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول WEED Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء WEED Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر WEED Token (USD)

كم ستكون قيمة WEED Token (WEED) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك WEED Token (WEED) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة WEED Token.

تحقق الآن من توقعات سعر WEED Token!

توكنوميكس WEED Token (WEED)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس WEED Token (WEED) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WEED والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء WEED Token ( WEED )

هل تبحث عن كيفية شراء WEED Token؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء WEED Token على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة WEED إلى العملات المحلية

1 WEED Token (WEED) إلى VND
643.1386
1 WEED Token (WEED) إلى AUD
A$0.0369044
1 WEED Token (WEED) إلى GBP
0.01833
1 WEED Token (WEED) إلى EUR
0.020774
1 WEED Token (WEED) إلى USD
$0.02444
1 WEED Token (WEED) إلى MYR
RM0.1024036
1 WEED Token (WEED) إلى TRY
1.025258
1 WEED Token (WEED) إلى JPY
¥3.71488
1 WEED Token (WEED) إلى ARS
ARS$35.99401
1 WEED Token (WEED) إلى RUB
1.93687
1 WEED Token (WEED) إلى INR
2.1575632
1 WEED Token (WEED) إلى IDR
Rp407.3331704
1 WEED Token (WEED) إلى PHP
1.4356056
1 WEED Token (WEED) إلى EGP
￡E.1.1577228
1 WEED Token (WEED) إلى BRL
R$0.130754
1 WEED Token (WEED) إلى CAD
C$0.0339716
1 WEED Token (WEED) إلى BDT
2.9919448
1 WEED Token (WEED) إلى NGN
35.574864
1 WEED Token (WEED) إلى COP
$94.36284
1 WEED Token (WEED) إلى ZAR
R.0.4189016
1 WEED Token (WEED) إلى UAH
1.0291684
1 WEED Token (WEED) إلى TZS
T.Sh.60.196942
1 WEED Token (WEED) إلى VES
Bs5.30348
1 WEED Token (WEED) إلى CLP
$22.99804
1 WEED Token (WEED) إلى PKR
Rs6.9292288
1 WEED Token (WEED) إلى KZT
13.0414284
1 WEED Token (WEED) إلى THB
฿0.7889232
1 WEED Token (WEED) إلى TWD
NT$0.7471308
1 WEED Token (WEED) إلى AED
د.إ0.0896948
1 WEED Token (WEED) إلى CHF
Fr0.0193076
1 WEED Token (WEED) إلى HKD
HK$0.1898988
1 WEED Token (WEED) إلى AMD
֏9.3639416
1 WEED Token (WEED) إلى MAD
.د.م0.2255812
1 WEED Token (WEED) إلى MXN
$0.4506736
1 WEED Token (WEED) إلى SAR
ريال0.09165
1 WEED Token (WEED) إلى ETB
Br3.7068148
1 WEED Token (WEED) إلى KES
KSh3.1574036
1 WEED Token (WEED) إلى JOD
د.أ0.01732796
1 WEED Token (WEED) إلى PLN
0.0887172
1 WEED Token (WEED) إلى RON
лв0.1068028
1 WEED Token (WEED) إلى SEK
kr0.2292472
1 WEED Token (WEED) إلى BGN
лв0.0410592
1 WEED Token (WEED) إلى HUF
Ft8.1600272
1 WEED Token (WEED) إلى CZK
0.510796
1 WEED Token (WEED) إلى KWD
د.ك0.00747864
1 WEED Token (WEED) إلى ILS
0.07943
1 WEED Token (WEED) إلى BOB
Bs0.1688804
1 WEED Token (WEED) إلى AZN
0.041548
1 WEED Token (WEED) إلى TJS
SM0.2258256
1 WEED Token (WEED) إلى GEL
0.0664768
1 WEED Token (WEED) إلى AOA
Kz22.2787708
1 WEED Token (WEED) إلى BHD
.د.ب0.00918944
1 WEED Token (WEED) إلى BMD
$0.02444
1 WEED Token (WEED) إلى DKK
kr0.1569048
1 WEED Token (WEED) إلى HNL
L0.6437496
1 WEED Token (WEED) إلى MUR
1.1122644
1 WEED Token (WEED) إلى NAD
$0.4220788
1 WEED Token (WEED) إلى NOK
kr0.2439112
1 WEED Token (WEED) إلى NZD
$0.0420368
1 WEED Token (WEED) إلى PAB
B/.0.02444
1 WEED Token (WEED) إلى PGK
K0.1028924
1 WEED Token (WEED) إلى QAR
ر.ق0.0889616
1 WEED Token (WEED) إلى RSD
дин.2.4640408
1 WEED Token (WEED) إلى UZS
soʻm294.4577636
1 WEED Token (WEED) إلى ALL
L2.0302308
1 WEED Token (WEED) إلى ANG
ƒ0.0437476
1 WEED Token (WEED) إلى AWG
ƒ0.043992
1 WEED Token (WEED) إلى BBD
$0.04888
1 WEED Token (WEED) إلى BAM
KM0.0408148
1 WEED Token (WEED) إلى BIF
Fr72.07356
1 WEED Token (WEED) إلى BND
$0.0315276
1 WEED Token (WEED) إلى BSD
$0.02444
1 WEED Token (WEED) إلى JMD
$3.9221312
1 WEED Token (WEED) إلى KHR
98.54819
1 WEED Token (WEED) إلى KMF
Fr10.28924
1 WEED Token (WEED) إلى LAK
531.3043372
1 WEED Token (WEED) إلى LKR
රු7.4441796
1 WEED Token (WEED) إلى MDL
L0.41548
1 WEED Token (WEED) إلى MGA
Ar109.1070032
1 WEED Token (WEED) إلى MOP
P0.1957644
1 WEED Token (WEED) إلى MVR
0.373932
1 WEED Token (WEED) إلى MWK
MK42.4305284
1 WEED Token (WEED) إلى MZN
MT1.561716
1 WEED Token (WEED) إلى NPR
रु3.453372
1 WEED Token (WEED) إلى PYG
173.32848
1 WEED Token (WEED) إلى RWF
Fr35.51132
1 WEED Token (WEED) إلى SBD
$0.2008968
1 WEED Token (WEED) إلى SCR
0.3392272
1 WEED Token (WEED) إلى SRD
$0.9663576
1 WEED Token (WEED) إلى SVC
$0.21385
1 WEED Token (WEED) إلى SZL
L0.4220788
1 WEED Token (WEED) إلى TMT
m0.08554
1 WEED Token (WEED) إلى TND
د.ت0.07175584
1 WEED Token (WEED) إلى TTD
$0.1659476
1 WEED Token (WEED) إلى UGX
Sh85.14896
1 WEED Token (WEED) إلى XAF
Fr13.78416
1 WEED Token (WEED) إلى XCD
$0.065988
1 WEED Token (WEED) إلى XOF
Fr13.78416
1 WEED Token (WEED) إلى XPF
Fr2.49288
1 WEED Token (WEED) إلى BWP
P0.3477812
1 WEED Token (WEED) إلى BZD
$0.0491244
1 WEED Token (WEED) إلى CVE
$2.3137348
1 WEED Token (WEED) إلى DJF
Fr4.35032
1 WEED Token (WEED) إلى DOP
$1.5656264
1 WEED Token (WEED) إلى DZD
د.ج3.174756
1 WEED Token (WEED) إلى FJD
$0.05499
1 WEED Token (WEED) إلى GNF
Fr212.5058
1 WEED Token (WEED) إلى GTQ
Q0.1872104
1 WEED Token (WEED) إلى GYD
$5.1182248
1 WEED Token (WEED) إلى ISK
kr3.00612

WEED Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ WEED Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول WEED Token

كم يساوي WEED Token (WEED) اليوم؟
سعر WEED المباشر في USD هو USD 0.02444، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WEED إلى USD الحالي؟
سعر WEED إلى USD الحالي هو $ 0.02444. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ WEED Token ؟
القيمة السوقية لعملة WEED هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WEED؟
العرض المتداول لتوكن WEED هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WEED؟
حقق WEED سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WEED؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- WEED.
ما هو حجم تداول WEED؟
حجم تداول WEED المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.32K USD.
هل سترتفع WEED هذا العام؟
قد يرتفع WEED هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WEED لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:30 (UTC+8)

تحديثات WEED Token (WEED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة WEED إلى USD

المبلغ

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.02444 USD

تداول WEED

/USDTWEED
$0.02444
-21.23%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

