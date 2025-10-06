سعر Weasy AI المباشر اليوم هو 0.00000453 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WEASY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WEASY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Weasy AI المباشر اليوم هو 0.00000453 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WEASY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WEASY بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Weasy AI

Weasy AI السعر(WEASY)

السعر المباشر لـ 1 WEASY إلى USD:

$0.00000453
+24.45%1D
USD
مخطط أسعار Weasy AI (WEASY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:13 (UTC+8)

معلومات سعر Weasy AI (WEASY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000035
24 ساعة منخفض
$ 0.00000455
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000035
$ 0.00000455
--
--
0.00%

+24.45%

+29.42%

+29.42%

سعر Weasy AI (WEASY) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00000453. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WEASY بين أدنى سعر $ 0.0000035 وأعلى سعر $ 0.00000455، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWEASY على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WEASY 0.00% على مدار الساعة الماضية، +24.45% على مدار 24 ساعة، و +29.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Weasy AI (WEASY)

--
$ 160.46
$ 4.53K
--
1,000,000,000
ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Weasy AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 160.46. العرض المتداول لـ WEASY يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.53K.

سجل سعر Weasy AI (WEASY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Weasy AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00000089+24.45%
30 يوم$ -0.00000018-3.83%
60 يوم$ -0.00008348-94.86%
90 يوم$ -0.00499547-99.91%
تغير سعر Weasy AI اليوم

سجل اليوم WEASY تغيرًا $ +0.00000089 (+24.45%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Weasy AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000018 (-3.83%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Weasy AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WEASY تغييرًا في $ -0.00008348 (-94.86%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Weasy AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00499547 (-99.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Weasy AI (WEASY)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Weasy AI.

ما هو Weasy AI ( WEASY )

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

متوفر Weasy AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Weasy AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين WEASYلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Weasy AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Weasy AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Weasy AI (USD)

كم ستكون قيمة Weasy AI (WEASY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Weasy AI (WEASY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Weasy AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Weasy AI!

توكنوميكس Weasy AI (WEASY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Weasy AI (WEASY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WEASY والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Weasy AI ( WEASY )

هل تبحث عن كيفية شراء Weasy AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Weasy AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة WEASY إلى العملات المحلية

1 Weasy AI (WEASY) إلى VND
0.11920695
1 Weasy AI (WEASY) إلى AUD
A$0.0000068403
1 Weasy AI (WEASY) إلى GBP
0.0000033975
1 Weasy AI (WEASY) إلى EUR
0.0000038505
1 Weasy AI (WEASY) إلى USD
$0.00000453
1 Weasy AI (WEASY) إلى MYR
RM0.0000189807
1 Weasy AI (WEASY) إلى TRY
0.0001900335
1 Weasy AI (WEASY) إلى JPY
¥0.00068856
1 Weasy AI (WEASY) إلى ARS
ARS$0.0066715575
1 Weasy AI (WEASY) إلى RUB
0.0003590025
1 Weasy AI (WEASY) إلى INR
0.0003999084
1 Weasy AI (WEASY) إلى IDR
Rp0.0754999698
1 Weasy AI (WEASY) إلى PHP
0.0002660922
1 Weasy AI (WEASY) إلى EGP
￡E.0.0002145861
1 Weasy AI (WEASY) إلى BRL
R$0.0000242355
1 Weasy AI (WEASY) إلى CAD
C$0.0000062967
1 Weasy AI (WEASY) إلى BDT
0.0005545626
1 Weasy AI (WEASY) إلى NGN
0.006593868
1 Weasy AI (WEASY) إلى COP
$0.01749033
1 Weasy AI (WEASY) إلى ZAR
R.0.0000776442
1 Weasy AI (WEASY) إلى UAH
0.0001907583
1 Weasy AI (WEASY) إلى TZS
T.Sh.0.0111576165
1 Weasy AI (WEASY) إلى VES
Bs0.00098301
1 Weasy AI (WEASY) إلى CLP
$0.00426273
1 Weasy AI (WEASY) إلى PKR
Rs0.0012843456
1 Weasy AI (WEASY) إلى KZT
0.0024172533
1 Weasy AI (WEASY) إلى THB
฿0.0001462284
1 Weasy AI (WEASY) إلى TWD
NT$0.0001384821
1 Weasy AI (WEASY) إلى AED
د.إ0.0000166251
1 Weasy AI (WEASY) إلى CHF
Fr0.0000035787
1 Weasy AI (WEASY) إلى HKD
HK$0.0000351981
1 Weasy AI (WEASY) إلى AMD
֏0.0017356242
1 Weasy AI (WEASY) إلى MAD
.د.م0.0000418119
1 Weasy AI (WEASY) إلى MXN
$0.0000835332
1 Weasy AI (WEASY) إلى SAR
ريال0.0000169875
1 Weasy AI (WEASY) إلى ETB
Br0.0006870651
1 Weasy AI (WEASY) إلى KES
KSh0.0005852307
1 Weasy AI (WEASY) إلى JOD
د.أ0.00000321177
1 Weasy AI (WEASY) إلى PLN
0.0000164439
1 Weasy AI (WEASY) إلى RON
лв0.0000197961
1 Weasy AI (WEASY) إلى SEK
kr0.0000424914
1 Weasy AI (WEASY) إلى BGN
лв0.0000076104
1 Weasy AI (WEASY) إلى HUF
Ft0.0015124764
1 Weasy AI (WEASY) إلى CZK
0.000094677
1 Weasy AI (WEASY) إلى KWD
د.ك0.00000138618
1 Weasy AI (WEASY) إلى ILS
0.0000147225
1 Weasy AI (WEASY) إلى BOB
Bs0.0000313023
1 Weasy AI (WEASY) إلى AZN
0.000007701
1 Weasy AI (WEASY) إلى TJS
SM0.0000418572
1 Weasy AI (WEASY) إلى GEL
0.0000123216
1 Weasy AI (WEASY) إلى AOA
Kz0.0041294121
1 Weasy AI (WEASY) إلى BHD
.د.ب0.00000170328
1 Weasy AI (WEASY) إلى BMD
$0.00000453
1 Weasy AI (WEASY) إلى DKK
kr0.0000290826
1 Weasy AI (WEASY) إلى HNL
L0.0001193202
1 Weasy AI (WEASY) إلى MUR
0.0002061603
1 Weasy AI (WEASY) إلى NAD
$0.0000782331
1 Weasy AI (WEASY) إلى NOK
kr0.0000452094
1 Weasy AI (WEASY) إلى NZD
$0.0000077916
1 Weasy AI (WEASY) إلى PAB
B/.0.00000453
1 Weasy AI (WEASY) إلى PGK
K0.0000190713
1 Weasy AI (WEASY) إلى QAR
ر.ق0.0000164892
1 Weasy AI (WEASY) إلى RSD
дин.0.0004567146
1 Weasy AI (WEASY) إلى UZS
soʻm0.0545783007
1 Weasy AI (WEASY) إلى ALL
L0.0003763071
1 Weasy AI (WEASY) إلى ANG
ƒ0.0000081087
1 Weasy AI (WEASY) إلى AWG
ƒ0.000008154
1 Weasy AI (WEASY) إلى BBD
$0.00000906
1 Weasy AI (WEASY) إلى BAM
KM0.0000075651
1 Weasy AI (WEASY) إلى BIF
Fr0.01335897
1 Weasy AI (WEASY) إلى BND
$0.0000058437
1 Weasy AI (WEASY) إلى BSD
$0.00000453
1 Weasy AI (WEASY) إلى JMD
$0.0007269744
1 Weasy AI (WEASY) إلى KHR
0.0182660925
1 Weasy AI (WEASY) إلى KMF
Fr0.00190713
1 Weasy AI (WEASY) إلى LAK
0.0984782589
1 Weasy AI (WEASY) إلى LKR
රු0.0013797927
1 Weasy AI (WEASY) إلى MDL
L0.00007701
1 Weasy AI (WEASY) إلى MGA
Ar0.0202231884
1 Weasy AI (WEASY) إلى MOP
P0.0000362853
1 Weasy AI (WEASY) إلى MVR
0.000069309
1 Weasy AI (WEASY) إلى MWK
MK0.0078645783
1 Weasy AI (WEASY) إلى MZN
MT0.000289467
1 Weasy AI (WEASY) إلى NPR
रु0.000640089
1 Weasy AI (WEASY) إلى PYG
0.03212676
1 Weasy AI (WEASY) إلى RWF
Fr0.00658209
1 Weasy AI (WEASY) إلى SBD
$0.0000372366
1 Weasy AI (WEASY) إلى SCR
0.0000628764
1 Weasy AI (WEASY) إلى SRD
$0.0001791162
1 Weasy AI (WEASY) إلى SVC
$0.0000396375
1 Weasy AI (WEASY) إلى SZL
L0.0000782331
1 Weasy AI (WEASY) إلى TMT
m0.000015855
1 Weasy AI (WEASY) إلى TND
د.ت0.00001330008
1 Weasy AI (WEASY) إلى TTD
$0.0000307587
1 Weasy AI (WEASY) إلى UGX
Sh0.01578252
1 Weasy AI (WEASY) إلى XAF
Fr0.00255492
1 Weasy AI (WEASY) إلى XCD
$0.000012231
1 Weasy AI (WEASY) إلى XOF
Fr0.00255492
1 Weasy AI (WEASY) إلى XPF
Fr0.00046206
1 Weasy AI (WEASY) إلى BWP
P0.0000644619
1 Weasy AI (WEASY) إلى BZD
$0.0000091053
1 Weasy AI (WEASY) إلى CVE
$0.0004288551
1 Weasy AI (WEASY) إلى DJF
Fr0.00080634
1 Weasy AI (WEASY) إلى DOP
$0.0002901918
1 Weasy AI (WEASY) إلى DZD
د.ج0.000588447
1 Weasy AI (WEASY) إلى FJD
$0.0000101925
1 Weasy AI (WEASY) إلى GNF
Fr0.03938835
1 Weasy AI (WEASY) إلى GTQ
Q0.0000346998
1 Weasy AI (WEASY) إلى GYD
$0.0009486726
1 Weasy AI (WEASY) إلى ISK
kr0.00055719

Weasy AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Weasy AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Weasy AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Weasy AI

كم يساوي Weasy AI (WEASY) اليوم؟
سعر WEASY المباشر في USD هو USD 0.00000453، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WEASY إلى USD الحالي؟
سعر WEASY إلى USD الحالي هو $ 0.00000453. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Weasy AI ؟
القيمة السوقية لعملة WEASY هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WEASY؟
العرض المتداول لتوكن WEASY هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WEASY؟
حقق WEASY سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WEASY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- WEASY.
ما هو حجم تداول WEASY؟
حجم تداول WEASY المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 160.46 USD.
هل سترتفع WEASY هذا العام؟
قد يرتفع WEASY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WEASY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:08:13 (UTC+8)

تحديثات Weasy AI (WEASY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة WEASY إلى USD

المبلغ

WEASY
WEASY
USD
1 WEASY = 0.00000453 USD

تداول WEASY

/USDTWEASY
$0.00000453
+24.45%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

