توكنوميكس wrapped dog (WDOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول wrapped dog (WDOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات wrapped dog (WDOG) Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. الموقع الرسمي: https://wdog.fun/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump اشتر WDOG الآن!

توكنوميكس wrapped dog (WDOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار wrapped dog (WDOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 السعر الحالي: $ 0.0011566 $ 0.0011566 $ 0.0011566 معرفة المزيد عن سعر wrapped dog (WDOG)

توكنوميكس wrapped dog (WDOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس wrapped dog (WDOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WDOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WDOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WDOG، استكشف السعر المباشر لتوكن WDOG!

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