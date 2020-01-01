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معلومات سعر WDCON

ما هو WDCON

الموقع الرسمي لـ WDCON

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التحليل الفني اليوم لـ Western Digital (WDCON)

التحليل الفني اليوم لـ Western Digital (WDCON)

توفر صفحة Western Digital تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WDCON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Western Digital أدناه.

تغير سعر Western Digital (WDCON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Western Digital

صافي التدفقسعر WDCONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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