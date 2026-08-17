التحليل الفني اليوم لـ WalletConnect (WCT) توفر صفحة WalletConnect تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WCT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WalletConnect أدناه. التسجيل

تغير سعر WalletConnect (WCT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03347 -- -9.05% -19.72% -44.47%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ WalletConnect

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ WalletConnect عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 9 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 3 شراء 6 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 6 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03343 0.03343 R2 0.03343 0.03342 R1 0.03342 0.03342 PP 0.03342 0.03342 S1 0.03341 0.03341 S2 0.03341 0.03341 S3 0.0334 0.03341

إشارات السوق الخاصة بـ WalletConnect صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.85M $6.17 M $7.01 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ WalletConnect صافي التدفق سعر WCTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.09 M 0.03 2026-08-16 $0.11 M 0.03 2026-08-15 $0.14 M 0.03 2026-08-14 -$0.03 M 0.03 2026-08-13 $0.02 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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