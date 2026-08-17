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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول WalletConnect، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول WalletConnect، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WCT

معلومات سعر WCT

ما هو WCT

الوثيقة البيضاء لـ WCT

الموقع الرسمي لـ WCT

اقتصاد توكن WCT

توقعات سعر WCT

سجل WCT

دليل شراء WCT

محول عملة WCT إلى الفيات

عقود WCT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ WalletConnect (WCT)

التحليل الفني اليوم لـ WalletConnect (WCT)

توفر صفحة WalletConnect تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WCT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WalletConnect أدناه.

تغير سعر WalletConnect (WCT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03347---9.05%-19.72%-44.47%
اعرف المزيد عن سعر WalletConnect

المؤشرات الفنية الخاصة بـ WalletConnect

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ WalletConnect عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 9
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 3شراء 6
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 6شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03343
0.03343
R2
0.03343
0.03342
R1
0.03342
0.03342
PP
0.03342
0.03342
S1
0.03341
0.03341
S2
0.03341
0.03341
S3
0.0334
0.03341

إشارات السوق الخاصة بـ WalletConnect

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.85M
$6.17 M
$7.01 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ WalletConnect

صافي التدفقسعر WCTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M0.03
2026-08-16$0.11 M0.03
2026-08-15$0.14 M0.03
2026-08-14-$0.03 M0.03
2026-08-13$0.02 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن WalletConnect

تداول أسواق WalletConnect (WCT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WalletConnect المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWCT
$0.03347
$0.03347$0.03347
-2.59%
1.90M (USDT)
/USDCWCT
$0.03343
$0.03343$0.03343
-2.62%
1.68M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WCT إلى USD

المبلغ

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0.03347 USD

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