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Wave World السعر(WAV)

USD

مخطط أسعار Wave World (WAV) المباشر

$0.01527
$0.01527$0.01527
-2.98%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول WAV

السعر الحالي لـ Wave World (WAV) اليوم هو 0.01529 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من WAV إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Wave World:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 296.55K USD
- تغير سعر Wave World خلال اليوم هو -2.98%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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WAV أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Wave World لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000469-2.98%
30 يوم$ +0.00529+52.90%
60 يوم$ +0.00529+52.90%
90 يوم$ +0.00529+52.90%
تغير سعر Wave World اليوم

سجل اليوم WAV تغيرًا $ -0.000469 (-2.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Wave World لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00529 (+52.90%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Wave World لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WAV تغييرًا في $ +0.00529 (+52.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Wave World لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00529 (+52.90%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

WAV معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Wave World: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.01492
$ 0.01492$ 0.01492

$ 0.01815
$ 0.01815$ 0.01815

$ 0.035
$ 0.035$ 0.035

-0.91%

-2.98%

-10.12%

WAV معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 296.55K
$ 296.55K$ 296.55K

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ما هو Wave World ( WAV )

WaveWorld هي أول منصة بلوكتشين تجمع بين GameFi وDeFi والتداول الذكي بالذكاء الاصطناعي على منصات Sui وMOVE. يمكن الوصول إليها عبر تيليجرام وتويتر ولاين، وهي تربط مستخدمي Web2 وWeb3 بسلاسة تامة للألعاب والتداول والتمويل اللامركزي - دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية! إنها أسرع وأبسط وأكثر منصات تداول العملات الرقمية أمانًا على منصات التداول اللامركزية (DEXs) على منصات Sui وAptos وMove.

متوفر Wave World على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Wave World الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين WAVلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Wave World على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Wave World سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Wave World

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Wave World، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ WAV؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارWave World.

سجل أسعار Wave World

يوفر تتبع مسار سعر WAV معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ WAV. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Wave World.

كيفية شراء Wave World ( WAV )

هل تبحث عن كيفية شراء Wave World؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Wave World على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة WAV إلى العملات المحلية

1 WAV إلى VND
392.05089
1 WAV إلى AUD
A$0.0243111
1 WAV إلى GBP
0.0116204
1 WAV إلى EUR
0.0133023
1 WAV إلى USD
$0.01529
1 WAV إلى MYR
RM0.0675818
1 WAV إلى TRY
0.5811729
1 WAV إلى JPY
¥2.1820359
1 WAV إلى RUB
1.2958275
1 WAV إلى INR
1.3176922
1 WAV إلى IDR
Rp259.1525035
1 WAV إلى KRW
21.8740269
1 WAV إلى PHP
0.8742822
1 WAV إلى EGP
￡E.0.7837654
1 WAV إلى BRL
R$0.0895994
1 WAV إلى CAD
C$0.0211002
1 WAV إلى BDT
1.8539125
1 WAV إلى NGN
24.3083478
1 WAV إلى UAH
0.6316299
1 WAV إلى VES
Bs1.08559
1 WAV إلى PKR
Rs4.2779891
1 WAV إلى KZT
7.8853588
1 WAV إلى THB
฿0.5128266
1 WAV إلى TWD
NT$0.4963134
1 WAV إلى AED
د.إ0.0561143
1 WAV إلى CHF
Fr0.0123849
1 WAV إلى HKD
HK$0.1184975
1 WAV إلى MAD
.د.م0.1418912
1 WAV إلى MXN
$0.3100812

Wave World المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Wave World، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Wave World الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

WAV
USD

1 WAV = 0.01529 USD

تداول

USDTWAV
$0.01529
$0.01529$0.01529
-2.31%

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