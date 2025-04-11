ما هو Wave World ( WAV )

WaveWorld هي أول منصة بلوكتشين تجمع بين GameFi وDeFi والتداول الذكي بالذكاء الاصطناعي على منصات Sui وMOVE. يمكن الوصول إليها عبر تيليجرام وتويتر ولاين، وهي تربط مستخدمي Web2 وWeb3 بسلاسة تامة للألعاب والتداول والتمويل اللامركزي - دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية! إنها أسرع وأبسط وأكثر منصات تداول العملات الرقمية أمانًا على منصات التداول اللامركزية (DEXs) على منصات Sui وAptos وMove.

متوفر Wave World على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Wave World الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين WAVلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Wave World على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Wave World سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Wave World

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Wave World، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ WAV؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارWave World.

سجل أسعار Wave World

يوفر تتبع مسار سعر WAV معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ WAV. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Wave World.

كيفية شراء Wave World ( WAV )

هل تبحث عن كيفية شراء Wave World؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Wave World على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة WAV إلى العملات المحلية

1 WAV إلى VND ₫ 392.05089 1 WAV إلى AUD A$ 0.0243111 1 WAV إلى GBP ￡ 0.0116204 1 WAV إلى EUR € 0.0133023 1 WAV إلى USD $ 0.01529 1 WAV إلى MYR RM 0.0675818 1 WAV إلى TRY ₺ 0.5811729 1 WAV إلى JPY ¥ 2.1820359 1 WAV إلى RUB ₽ 1.2958275 1 WAV إلى INR ₹ 1.3176922 1 WAV إلى IDR Rp 259.1525035 1 WAV إلى KRW ₩ 21.8740269 1 WAV إلى PHP ₱ 0.8742822 1 WAV إلى EGP ￡E. 0.7837654 1 WAV إلى BRL R$ 0.0895994 1 WAV إلى CAD C$ 0.0211002 1 WAV إلى BDT ৳ 1.8539125 1 WAV إلى NGN ₦ 24.3083478 1 WAV إلى UAH ₴ 0.6316299 1 WAV إلى VES Bs 1.08559 1 WAV إلى PKR Rs 4.2779891 1 WAV إلى KZT ₸ 7.8853588 1 WAV إلى THB ฿ 0.5128266 1 WAV إلى TWD NT$ 0.4963134 1 WAV إلى AED د.إ 0.0561143 1 WAV إلى CHF Fr 0.0123849 1 WAV إلى HKD HK$ 0.1184975 1 WAV إلى MAD .د.م 0.1418912 1 WAV إلى MXN $ 0.3100812

Wave World المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Wave World، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wave World ما هو سعر Wave World (WAV) اليوم؟ سعر Wave World (WAV) المباشر هو USD 0.01529 . ما هي القيمة السوقية لعملة Wave World (WAV)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Wave World هي -- USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة WAV في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.01529 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Wave World (WAV)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Wave World (WAV)، هو USD -- . ما هو أعلى سعر لعملة Wave World (WAV)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة Wave World (WAV) هو USD 0.035 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Wave World (WAV)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Wave World (WAV) هو $ 296.55K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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