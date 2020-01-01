توكنوميكس Alvey Chain (WALV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alvey Chain (WALV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alvey Chain (WALV) Alvey is a decentralised blockchain with a proof-of-stake consensus model, meaning that the author of the subsequent block is selected at random based on how much cryptocurrency they have in their wallet and how mature that wallet is, continuously rotating addresses to ensure decentralisation and network participation. Blocks are usually built or minted rather than mined; there are also block rewards in addition to transaction fees, thus, builders receive a percentage of "interest" on the amount of funds they bet. الموقع الرسمي: https://www.alveychain.com/ الوثيقة البيضاء: https://alveychain.com/documents/Alvey-Chain-White-Paper-V1.1-1.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/7mUGedR4KTULcggZuY5Ggrh36AXWKgsVL993aAAbwALV اشتر WALV الآن!

توكنوميكس Alvey Chain (WALV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alvey Chain (WALV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 665.28K $ 665.28K $ 665.28K إجمالي العرض: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M العرض المتداول: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 665.28K $ 665.28K $ 665.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.10595 $ 0.10595 $ 0.10595 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001923183728573545 $ 0.001923183728573545 $ 0.001923183728573545 السعر الحالي: $ 0.002079 $ 0.002079 $ 0.002079 معرفة المزيد عن سعر Alvey Chain (WALV)

توكنوميكس Alvey Chain (WALV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alvey Chain (WALV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WALV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WALV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WALV، استكشف السعر المباشر لتوكن WALV!

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