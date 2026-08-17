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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Walrus، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Walrus، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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معلومات سعر WAL

ما هو WAL

الوثيقة البيضاء لـ WAL

الموقع الرسمي لـ WAL

اقتصاد توكن WAL

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التحليل الفني اليوم لـ Walrus (WAL)

التحليل الفني اليوم لـ Walrus (WAL)

توفر صفحة Walrus تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Walrus أدناه.

تغير سعر Walrus (WAL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02102---15.66%-27.90%-68.72%
اعرف المزيد عن سعر Walrus

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Walrus

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Walrus عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 4
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 2شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 2شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02097
0.02097
R2
0.02097
0.02096
R1
0.02096
0.02096
PP
0.02096
0.02096
S1
0.02095
0.02095
S2
0.02095
0.02095
S3
0.02094
0.02095

إشارات السوق الخاصة بـ Walrus

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$1.78 M
$1.82 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.66 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.64 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.75 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.74 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Walrus

صافي التدفقسعر WALUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.02
2026-08-16$0.01 M0.02
2026-08-15$0.09 M0.03
2026-08-14$0.02 M0.02
2026-08-13$0.05 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Walrus

تداول أسواق Walrus (WAL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Walrus المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWAL
$0.02102
$0.02102$0.02102
-4.80%
3.43M (USDT)
/USDCWAL
$0.02098
$0.02098$0.02098
-4.76%
2.65M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WAL إلى USD

المبلغ

WAL
WAL
USD
USD

1 WAL = 0.02102 USD

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