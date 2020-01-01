توكنوميكس Wrapped Accumulate (WACME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped Accumulate (WACME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped Accumulate (WACME) The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. الموقع الرسمي: https://accumulatenetwork.io الوثيقة البيضاء: https://accumulatenetwork.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://explorer.accumulatenetwork.io اشتر WACME الآن!

توكنوميكس Wrapped Accumulate (WACME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped Accumulate (WACME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 246.72K $ 246.72K $ 246.72K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 السعر الحالي: $ 0.007703 $ 0.007703 $ 0.007703 معرفة المزيد عن سعر Wrapped Accumulate (WACME)

توكنوميكس Wrapped Accumulate (WACME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped Accumulate (WACME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WACME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WACME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WACME، استكشف السعر المباشر لتوكن WACME!

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