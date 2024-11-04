Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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Web3Frontier السعر(W3F)
السعر الحالي لـ Web3Frontier (W3F) اليوم هو 2.5438 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من W3F إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Web3Frontier:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 20.11K USD
- تغير سعر Web3Frontier خلال اليوم هو +3.17%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار Web3Frontier لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.078161
|+3.17%
|30 يوم
|$ -2.3993
|-48.54%
|60 يوم
|$ -0.7767
|-23.40%
|90 يوم
|$ -0.6266
|-19.77%
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Web3Frontier: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
+0.04%
+3.17%
-44.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Web3Frontier is a fantastic web3 social network that allows creators to seamlessly integrate crypto assets into their social applications, giving users the power to truly own their digital identity, content, and interactions.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Web3Frontier، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ W3F؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2025 و2026 و2027 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارWeb3Frontier.
يوفر تتبع مسار سعر W3F معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ W3F. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Web3Frontier.
هل تبحث عن كيفية شراء Web3Frontier؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Web3Frontier على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.
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A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
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المبلغ
1 W3F = 2.5438 USD