توكنوميكس Veritas (VPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Veritas (VPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Veritas (VPT) Veritas هو بروتوكول أمان للذكاء الاصطناعي للكشف عن الثغرات الأمنية بشكل مستقل والعقود الذكية ذاتية الإصلاح. تم بناؤه على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي المدرب خصيصًا وإطار عمل متعدد الوكلاء، وهو يكتشف الثغرات الأمنية ويصلحها في الوقت الفعلي، ويوفر أمانًا عالي الجودة للمشاريع في المراحل المبكرة بأقل تكلفة ويدعم كل شيء بتغطية تأمينية كاملة ضد الهجمات. الموقع الرسمي: https://veritasprotocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.veritasprotocol.com/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 اشتر VPT الآن!

توكنوميكس Veritas (VPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Veritas (VPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 126.48K $ 126.48K $ 126.48K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 471.70K $ 471.70K $ 471.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 السعر الحالي: $ 0.0004717 $ 0.0004717 $ 0.0004717 معرفة المزيد عن سعر Veritas (VPT)

توكنوميكس Veritas (VPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Veritas (VPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VPT، استكشف السعر المباشر لتوكن VPT!

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