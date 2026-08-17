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المزيد عن VOOI

معلومات سعر VOOI

ما هو VOOI

الوثيقة البيضاء لـ VOOI

الموقع الرسمي لـ VOOI

اقتصاد توكن VOOI

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سجل VOOI

دليل شراء VOOI

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التحليل الفني اليوم لـ VOOI (VOOI)

التحليل الفني اليوم لـ VOOI (VOOI)

توفر صفحة VOOI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VOOI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VOOI أدناه.

تغير سعر VOOI (VOOI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008811---5.92%+5.77%+61.81%
اعرف المزيد عن سعر VOOI

تدفق رأس المال الخاص بـ VOOI

صافي التدفقسعر VOOIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن VOOI

تداول أسواق VOOI (VOOI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VOOI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVOOI
$0.008817
$0.008817$0.008817
+5.85%
5.95M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VOOI إلى USD

المبلغ

VOOI
VOOI
USD
USD

1 VOOI = 0.008811 USD

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