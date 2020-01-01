توكنوميكس VentureMind AI (VNTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VentureMind AI (VNTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VentureMind AI (VNTR) VentureMind AI هي منصة رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات، وهي مصممة لتمكين المستخدمين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة ووكلاء الذكاء الاصطناعي القابلين للتخصيص والحلول الروبوتية التي يتم التحكم فيها عن بُعد. تم بناء المنصة على بلوكتشين سولانا ومتكاملة مع شبكة Theta، وهي تقدم حلولاً لامركزية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لصناعات مثل البناء والأمن والتعليم والترفيه. الموقع الرسمي: https://www.venturemind.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP اشتر VNTR الآن!

توكنوميكس VentureMind AI (VNTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VentureMind AI (VNTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 818.36K $ 818.36K $ 818.36K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 944.99K $ 944.99K $ 944.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001594912600171326 $ 0.001594912600171326 $ 0.001594912600171326 السعر الحالي: $ 0.00189 $ 0.00189 $ 0.00189 معرفة المزيد عن سعر VentureMind AI (VNTR)

توكنوميكس VentureMind AI (VNTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VentureMind AI (VNTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VNTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VNTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VNTR، استكشف السعر المباشر لتوكن VNTR!

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