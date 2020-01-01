توكنوميكس VitaWatch (VITA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VitaWatch (VITA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VitaWatch (VITA) ساعة VitaWatch هي ساعة ذكية تعمل بتقنية Web3، تُحوّل أنشطتك اليومية - كالمشي والنوم والحفاظ على صحتك - إلى قيمة مضافة على سلسلة التوريد. مبنية على بنية تحتية لامركزية (DePIN)، تجمع VitaWatch بين تتبع الصحة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والهوية الرقمية (DID)، والمكافآت الفورية من خلال توكن VITA$. بفضل ميزات مثل مدفوعات NFC، والحوافز القائمة على الخطوات، وبيانات الصحة المملوكة للمستخدم، تُعد VitaWatch أكثر من مجرد جهاز قابل للارتداء، بل هي بوابتك إلى اقتصاد الربح من الصحة والطبقة المادية لـ Web3. الموقع الرسمي: https://vitawatch.xyz الوثيقة البيضاء: https://vitawatch.gitbook.io/vitawatch-docs/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xCb7dE0808805EAf93166eC6b18B8c63af4197AfE اشتر VITA الآن!

توكنوميكس VitaWatch (VITA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VitaWatch (VITA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.1099 $ 1.1099 $ 1.1099 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065 معرفة المزيد عن سعر VitaWatch (VITA)

توكنوميكس VitaWatch (VITA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VitaWatch (VITA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VITA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VITA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VITA، استكشف السعر المباشر لتوكن VITA!

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