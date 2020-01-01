توكنوميكس VisionGame (VISION) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VisionGame (VISION)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VisionGame (VISION) VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. الموقع الرسمي: https://visiongame.io/ الوثيقة البيضاء: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 اشتر VISION الآن!

توكنوميكس VisionGame (VISION) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VisionGame (VISION)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 175.45K $ 175.45K $ 175.45K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 605.00M $ 605.00M $ 605.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 290.00K $ 290.00K $ 290.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000347129155373873 $ 0.000347129155373873 $ 0.000347129155373873 السعر الحالي: $ 0.00029 $ 0.00029 $ 0.00029 معرفة المزيد عن سعر VisionGame (VISION)

توكنوميكس VisionGame (VISION): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VisionGame (VISION) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VISION التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VISION التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VISION، استكشف السعر المباشر لتوكن VISION!

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