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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Virtuals Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Virtuals Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Virtuals Protocol (VIRTUAL)

التحليل الفني اليوم لـ Virtuals Protocol (VIRTUAL)

توفر صفحة Virtuals Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VIRTUAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Virtuals Protocol أدناه.

تغير سعر Virtuals Protocol (VIRTUAL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.5795--+3.72%-4.99%-18.00%
اعرف المزيد عن سعر Virtuals Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Virtuals Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Virtuals Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 0
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 0شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.5792
0.5791
R2
0.5791
0.5791
R1
0.5791
0.5791
PP
0.579
0.579
S1
0.579
0.579
S2
0.5789
0.579
S3
0.5789
0.5789

إشارات السوق الخاصة بـ Virtuals Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.07M
$6.19 M
$6.12 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.17 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$9.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$9.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Virtuals Protocol

صافي التدفقسعر VIRTUALUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.21 M0.58
2026-08-16-$0.34 M0.56
2026-08-15-$0.07 M0.56
2026-08-14-$0.60 M0.57
2026-08-13-$0.62 M0.58

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Virtuals Protocol

تداول أسواق Virtuals Protocol (VIRTUAL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Virtuals Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVIRTUAL
$0.5794
$0.5794$0.5794
+3.53%
237.31K (USDT)
/USDCVIRTUAL
$0.5791
$0.5791$0.5791
+3.63%
98.43K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VIRTUAL إلى USD

المبلغ

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 0.5795 USD

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