التحليل الفني اليوم لـ Virtuals Protocol (VIRTUAL) توفر صفحة Virtuals Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VIRTUAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Virtuals Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Virtuals Protocol (VIRTUAL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.5795 -- +3.72% -4.99% -18.00%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Virtuals Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Virtuals Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 0 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 0 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.5792 0.5791 R2 0.5791 0.5791 R1 0.5791 0.5791 PP 0.579 0.579 S1 0.579 0.579 S2 0.5789 0.579 S3 0.5789 0.5789

إشارات السوق الخاصة بـ Virtuals Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.07M $6.19 M $6.12 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.08M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.17 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $9.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $9.04 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Virtuals Protocol صافي التدفق سعر VIRTUALUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.21 M 0.58 2026-08-16 -$0.34 M 0.56 2026-08-15 -$0.07 M 0.56 2026-08-14 -$0.60 M 0.57 2026-08-13 -$0.62 M 0.58 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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