التحليل الفني اليوم لـ Vine Coin (VINE) توفر صفحة Vine Coin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VINE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Vine Coin أدناه. التسجيل

تغير سعر Vine Coin (VINE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.006611 -- -8.97% -22.52% -61.59%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Vine Coin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Vine Coin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 4 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 0 شراء 10 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 4 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.006611 0.006609 R2 0.006609 0.006607 R1 0.006608 0.006607 PP 0.006606 0.006606 S1 0.006605 0.006604 S2 0.006603 0.006604 S3 0.006602 0.006603

إشارات السوق الخاصة بـ Vine Coin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.39M $3.91 M $4.30 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.20 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.20 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.40 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.40 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Vine Coin صافي التدفق سعر VINEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 -$0.01 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Vine Coin (VINE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Vine Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT VINE $0.006615 $0.006615 $0.006615 0.00% 9.92M (USDT) تداول