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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Vine Coin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Vine Coin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن VINE

معلومات سعر VINE

ما هو VINE

اقتصاد توكن VINE

توقعات سعر VINE

سجل VINE

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التحليل الفني اليوم لـ Vine Coin (VINE)

التحليل الفني اليوم لـ Vine Coin (VINE)

توفر صفحة Vine Coin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VINE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Vine Coin أدناه.

تغير سعر Vine Coin (VINE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006611---8.97%-22.52%-61.59%
اعرف المزيد عن سعر Vine Coin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Vine Coin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Vine Coin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 4
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 4شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.006611
0.006609
R2
0.006609
0.006607
R1
0.006608
0.006607
PP
0.006606
0.006606
S1
0.006605
0.006604
S2
0.006603
0.006604
S3
0.006602
0.006603

إشارات السوق الخاصة بـ Vine Coin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.39M
$3.91 M
$4.30 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Vine Coin

صافي التدفقسعر VINEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Vine Coin (VINE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Vine Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVINE
$0.006615
$0.006615$0.006615
0.00%
9.92M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VINE إلى USD

المبلغ

VINE
VINE
USD
USD

1 VINE = 0.006611 USD

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