توكنوميكس Vice (VICE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vice (VICE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vice (VICE) مشروع VICE هو التوكن الأصلي لمنصة منافسات VICE، المصممة لإحداث ثورة في سوق المنافسات في عالم الكريبتو من خلال تقديم جوائز قيّمة، بما في ذلك أصول فاخرة وتجارب حصرية. بفضل الشراكات الإستراتيجية والإدراج في منصات تداول رائدة واستراتيجية تسويق قوية، يندمج VICE بسلاسة في Web3، مما يوفر نظامًا بيئيًا قابلاً للتوسع ومثيرًا للاهتمام، مع فائدة قوية للتوكن وإمكانات نمو مستدامة. الموقع الرسمي: https://www.vicetoken.io/ الوثيقة البيضاء: https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c اشتر VICE الآن!

توكنوميكس Vice (VICE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vice (VICE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 990.61M $ 990.61M $ 990.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.98M $ 12.98M $ 12.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.16372 $ 0.16372 $ 0.16372 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 السعر الحالي: $ 0.01298 $ 0.01298 $ 0.01298 معرفة المزيد عن سعر Vice (VICE)

توكنوميكس Vice (VICE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vice (VICE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VICE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VICE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VICE، استكشف السعر المباشر لتوكن VICE!

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