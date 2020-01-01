توكنوميكس Veloce (VEXT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Veloce (VEXT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Veloce (VEXT) Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. الموقع الرسمي: https://www.velocemediagroup.com/vext الوثيقة البيضاء: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 اشتر VEXT الآن!

توكنوميكس Veloce (VEXT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Veloce (VEXT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 391.18K $ 391.18K $ 391.18K إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 542.10K $ 542.10K $ 542.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001360353894676982 $ 0.001360353894676982 $ 0.001360353894676982 السعر الحالي: $ 0.001807 $ 0.001807 $ 0.001807 معرفة المزيد عن سعر Veloce (VEXT)

توكنوميكس Veloce (VEXT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Veloce (VEXT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VEXT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VEXT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VEXT، استكشف السعر المباشر لتوكن VEXT!

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