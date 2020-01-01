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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ProjectVex، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ProjectVex، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن VEXAI

معلومات سعر VEXAI

ما هو VEXAI

اقتصاد توكن VEXAI

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سجل VEXAI

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محول عملة VEXAI إلى الفيات

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VEXAI عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ ProjectVex (VEXAI)

التحليل الفني اليوم لـ ProjectVex (VEXAI)

توفر صفحة ProjectVex تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VEXAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ProjectVex أدناه.

تغير سعر ProjectVex (VEXAI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00183---40.12%-64.64%-39.00%
اعرف المزيد عن سعر ProjectVex

تدفق رأس المال الخاص بـ ProjectVex

صافي التدفقسعر VEXAIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ProjectVex

تداول أسواق ProjectVex (VEXAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ProjectVex المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1VEXAI
$0.001846
$0.001846$0.001846
-15.97%
27.51M (USDT)
/USDTVEXAI
$0.00183
$0.00183$0.00183
-17.04%
31.20M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VEXAI إلى USD

المبلغ

VEXAI
VEXAI
USD
USD

1 VEXAI = 0.00183 USD

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