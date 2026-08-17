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المزيد عن VERONA

معلومات سعر VERONA

ما هو VERONA

الوثيقة البيضاء لـ VERONA

الموقع الرسمي لـ VERONA

اقتصاد توكن VERONA

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التحليل الفني اليوم لـ VERONA (VERONA)

التحليل الفني اليوم لـ VERONA (VERONA)

توفر صفحة VERONA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VERONA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VERONA أدناه.

تغير سعر VERONA (VERONA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1014---4.25%-17.70%+102.80%
اعرف المزيد عن سعر VERONA

تدفق رأس المال الخاص بـ VERONA

صافي التدفقسعر VERONAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.10
2026-08-16$0.00 M0.10
2026-08-15$0.00 M0.10
2026-08-14$0.00 M0.10
2026-08-13$0.00 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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VERONA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع VERONA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود VERONA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق VERONA (VERONA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VERONA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVERONA
$0.1014
$0.1014$0.1014
+0.09%
5.77K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VERONA إلى USD

المبلغ

VERONA
VERONA
USD
USD

1 VERONA = 0.1014 USD

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