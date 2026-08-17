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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Velvet، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Velvet، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن VELVET

معلومات سعر VELVET

ما هو VELVET

الوثيقة البيضاء لـ VELVET

الموقع الرسمي لـ VELVET

اقتصاد توكن VELVET

توقعات سعر VELVET

سجل VELVET

دليل شراء VELVET

محول عملة VELVET إلى الفيات

عقود VELVET الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Velvet (VELVET)

التحليل الفني اليوم لـ Velvet (VELVET)

توفر صفحة Velvet تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VELVET، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Velvet أدناه.

تغير سعر Velvet (VELVET)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.69876--+56.18%+34.75%+563.40%
اعرف المزيد عن سعر Velvet

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Velvet

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Velvet عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.7054
0.7044
R2
0.7044
0.7037
R1
0.7037
0.7033
PP
0.7027
0.7027
S1
0.702
0.702
S2
0.701
0.7016
S3
0.7003
0.701

إشارات السوق الخاصة بـ Velvet

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.60M
$3.82 M
$4.42 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$41.64 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$41.53 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.28M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$107.59 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$107.87 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Velvet

صافي التدفقسعر VELVETUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.71
2026-08-16$0.02 M1.04
2026-08-15$0.06 M0.90
2026-08-14$0.22 M0.93
2026-08-13$0.03 M0.71

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Velvet (VELVET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Velvet المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVELVET
$0.69876
$0.69876$0.69876
-32.72%
2.45M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VELVET إلى USD

المبلغ

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.69876 USD

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