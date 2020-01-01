توكنوميكس VELA AI (VELAAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VELA AI (VELAAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VELA AI (VELAAI) باعتبارها أول منصة خدمات RWA في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعتمد VelaAI على نماذج مبتكرة مثل محركات فحص الذكاء الاصطناعي، ورمزية الامتثال، وسوق التمويل الجماعي المجتمعي، لفتح مسار تكامل مالي لامركزي للأصول المادية. وتستخدم نموذجًا اقتصاديًا فريدًا للتوكن لزيادة عدد مُصدري الأصول، مما يسمح لمحتفظي التوكن بأن يصبحوا المركز الرئيسي لسيولة السوق. الموقع الرسمي: https://vela.ltd/ الوثيقة البيضاء: https://www.vela.ltd/assets/VelaBusinessPlan.pdf مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x053708a5BC7f1627Ddc87e780eE381cf1e31f765 اشتر VELAAI الآن!

توكنوميكس VELA AI (VELAAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VELA AI (VELAAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1917 $ 0.1917 $ 0.1917 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003119122225065628 $ 0.003119122225065628 $ 0.003119122225065628 السعر الحالي: $ 0.003616 $ 0.003616 $ 0.003616 معرفة المزيد عن سعر VELA AI (VELAAI)

توكنوميكس VELA AI (VELAAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VELA AI (VELAAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VELAAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VELAAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VELAAI، استكشف السعر المباشر لتوكن VELAAI!

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