توكنوميكس Vatra INU (VATR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vatra INU (VATR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vatra INU (VATR) Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. الموقع الرسمي: https://vatrainu.com/en الوثيقة البيضاء: https://vatrainu.com/docs/vatr-whitepaper-v1.01-en.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x3d234A9d23F01c5556AD3dfA88F470f8982ab1b4#balances اشتر VATR الآن!

توكنوميكس Vatra INU (VATR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vatra INU (VATR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 30.27K $ 30.27K $ 30.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 السعر الحالي: $ 0.0002045 $ 0.0002045 $ 0.0002045 معرفة المزيد عن سعر Vatra INU (VATR)

توكنوميكس Vatra INU (VATR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vatra INU (VATR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VATR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VATR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VATR، استكشف السعر المباشر لتوكن VATR!

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