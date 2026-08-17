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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول VANA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول VANA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن VANA

معلومات سعر VANA

ما هو VANA

الوثيقة البيضاء لـ VANA

الموقع الرسمي لـ VANA

اقتصاد توكن VANA

توقعات سعر VANA

سجل VANA

دليل شراء VANA

محول عملة VANA إلى الفيات

عقود VANA الفورية

VANA عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ VANA (VANA)

التحليل الفني اليوم لـ VANA (VANA)

توفر صفحة VANA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VANA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VANA أدناه.

تغير سعر VANA (VANA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.8668---2.78%-23.57%-41.60%
اعرف المزيد عن سعر VANA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ VANA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ VANA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 1
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.8663
0.8656
R2
0.8656
0.8652
R1
0.8653
0.865
PP
0.8646
0.8646
S1
0.8643
0.8642
S2
0.8636
0.864
S3
0.8633
0.8636

إشارات السوق الخاصة بـ VANA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$2.53 M
$2.57 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ VANA

صافي التدفقسعر VANAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.87
2026-08-16-$0.02 M0.87
2026-08-15-$0.04 M0.87
2026-08-14-$0.01 M0.85
2026-08-13-$0.01 M0.84

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق VANA (VANA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VANA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVANA
$0.8674
$0.8674$0.8674
-0.09%
76.01K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VANA إلى USD

المبلغ

VANA
VANA
USD
USD

1 VANA = 0.8668 USD

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