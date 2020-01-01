توكنوميكس Vectorspace AI X (VAIX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vectorspace AI X (VAIX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vectorspace AI X (VAIX) نطلق CubeSats البيولوجية مع تطبيق النمذجة اللغوية (AI) على البيانات بهدف تسريع الحلول في الطب الدقيق لجميع البشرية. الموقع الرسمي: https://vectorspace.ai مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe اشتر VAIX الآن!

توكنوميكس Vectorspace AI X (VAIX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vectorspace AI X (VAIX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M إجمالي العرض: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M العرض المتداول: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 السعر الحالي: $ 0.02327 $ 0.02327 $ 0.02327 معرفة المزيد عن سعر Vectorspace AI X (VAIX)

توكنوميكس Vectorspace AI X (VAIX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vectorspace AI X (VAIX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VAIX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VAIX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VAIX، استكشف السعر المباشر لتوكن VAIX!

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