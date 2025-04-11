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U DEX Platform السعر(UUU)

USD

مخطط أسعار U DEX Platform (UUU) المباشر

$0.001662
$0.001662$0.001662
-6.83%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول UUU

السعر الحالي لـ U DEX Platform (UUU) اليوم هو 0.001662 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من UUU إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق U DEX Platform:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 55.20K USD
- تغير سعر U DEX Platform خلال اليوم هو -6.83%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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UUU أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار U DEX Platform لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00012184-6.83%
30 يوم$ -0.003338-66.76%
60 يوم$ -0.003338-66.76%
90 يوم$ -0.003338-66.76%
تغير سعر U DEX Platform اليوم

سجل اليوم UUU تغيرًا $ -0.00012184 (-6.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر U DEX Platform لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.003338 (-66.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر U DEX Platform لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد UUU تغييرًا في $ -0.003338 (-66.76%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر U DEX Platform لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003338 (-66.76%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

UUU معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار U DEX Platform: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00157
$ 0.00157$ 0.00157

$ 0.00184
$ 0.00184$ 0.00184

$ 0.02088
$ 0.02088$ 0.02088

-3.32%

-6.83%

-16.74%

UUU معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.20K
$ 55.20K$ 55.20K

0.00
0.00 0.00

ما هو U DEX Platform ( UUU )

uDEX هي منصة تداول اجتماعي تُركز على العملات المشفرة، تُمكّن المستخدمين من التداول مباشرةً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع توفير دعم للبيانات على السلسلة. تدعم المنصة المحافظ التقليدية مثل MetaMask، بالإضافة إلى المحافظ الاجتماعية المُصادق عليها عبر حساباتجوجل وأبل وتيليجرام، مما يُتيح للمستخدمين التداول دون انقطاع أنشطتهم الاجتماعية. $UUU هو الرمز المميز الأصلي لـ uDEX.

متوفر U DEX Platform على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك U DEX Platform الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين UUUلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول U DEX Platform على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء U DEX Platform سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر U DEX Platform

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل U DEX Platform، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ UUU؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارU DEX Platform.

سجل أسعار U DEX Platform

يوفر تتبع مسار سعر UUU معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ UUU. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار U DEX Platform.

كيفية شراء U DEX Platform ( UUU )

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عملة UUU إلى العملات المحلية

1 UUU إلى VND
42.615342
1 UUU إلى AUD
A$0.00264258
1 UUU إلى GBP
0.00126312
1 UUU إلى EUR
0.00144594
1 UUU إلى USD
$0.001662
1 UUU إلى MYR
RM0.00734604
1 UUU إلى TRY
0.06317262
1 UUU إلى JPY
¥0.23718402
1 UUU إلى RUB
0.1408545
1 UUU إلى INR
0.14323116
1 UUU إلى IDR
Rp28.1694873
1 UUU إلى KRW
2.37767382
1 UUU إلى PHP
0.09503316
1 UUU إلى EGP
￡E.0.08519412
1 UUU إلى BRL
R$0.00973932
1 UUU إلى CAD
C$0.00229356
1 UUU إلى BDT
0.2015175
1 UUU إلى NGN
2.64228084
1 UUU إلى UAH
0.06865722
1 UUU إلى VES
Bs0.118002
1 UUU إلى PKR
Rs0.46501098
1 UUU إلى KZT
0.85712664
1 UUU إلى THB
฿0.05574348
1 UUU إلى TWD
NT$0.05394852
1 UUU إلى AED
د.إ0.00609954
1 UUU إلى CHF
Fr0.00134622
1 UUU إلى HKD
HK$0.0128805
1 UUU إلى MAD
.د.م0.01542336
1 UUU إلى MXN
$0.03370536

U DEX Platform المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ U DEX Platform، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب U DEX Platform الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

UUU
USD

1 UUU = 0.001662 USD

تداول

USDTUUU
$0.001662
$0.001662$0.001662
+5.79%

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