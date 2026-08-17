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المزيد عن USUAL

معلومات سعر USUAL

ما هو USUAL

الوثيقة البيضاء لـ USUAL

الموقع الرسمي لـ USUAL

اقتصاد توكن USUAL

توقعات سعر USUAL

سجل USUAL

دليل شراء USUAL

محول عملة USUAL إلى الفيات

عقود USUAL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ USUAL (USUAL)

التحليل الفني اليوم لـ USUAL (USUAL)

توفر صفحة USUAL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USUAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USUAL أدناه.

تغير سعر USUAL (USUAL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008813---3.77%+0.44%-35.01%
اعرف المزيد عن سعر USUAL

المؤشرات الفنية الخاصة بـ USUAL

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ USUAL عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 4
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.008801
0.0088
R2
0.0088
0.008799
R1
0.008799
0.008799
PP
0.008798
0.008798
S1
0.008797
0.008797
S2
0.008796
0.008797
S3
0.008795
0.008796

إشارات السوق الخاصة بـ USUAL

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$1.03 M
$1.23 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ USUAL

صافي التدفقسعر USUALUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.01
2026-08-16$0.03 M0.01
2026-08-15$0.02 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13$0.04 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن USUAL

تداول أسواق USUAL (USUAL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USUAL المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSUAL
$0.008812
$0.008812$0.008812
-1.91%
6.18M (USDT)
/USDCUSUAL
$0.008812
$0.008812$0.008812
-2.03%
6.32M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USUAL إلى USD

المبلغ

USUAL
USUAL
USD
USD

1 USUAL = 0.008813 USD

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