التحليل الفني اليوم لـ USELESS COIN (USELESS) توفر صفحة USELESS COIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USELESS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USELESS COIN أدناه. التسجيل

تغير سعر USELESS COIN (USELESS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04077 -- +5.49% -30.80% -28.77%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ USELESS COIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ USELESS COIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04096 0.04094 R2 0.04094 0.04091 R1 0.04089 0.0409 PP 0.04087 0.04087 S1 0.04082 0.04084 S2 0.0408 0.04083 S3 0.04075 0.0408

إشارات السوق الخاصة بـ USELESS COIN صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.11M $4.84 M $4.73 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.86 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.86 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.92 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.97 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ USELESS COIN صافي التدفق سعر USELESSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.05 M 0.04 2026-08-16 $0.10 M 0.04 2026-08-15 $0.06 M 0.04 2026-08-14 $0.17 M 0.04 2026-08-13 $0.20 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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