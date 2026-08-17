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المزيد عن USELESS

معلومات سعر USELESS

ما هو USELESS

الوثيقة البيضاء لـ USELESS

الموقع الرسمي لـ USELESS

اقتصاد توكن USELESS

توقعات سعر USELESS

سجل USELESS

دليل شراء USELESS

محول عملة USELESS إلى الفيات

عقود USELESS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ USELESS COIN (USELESS)

التحليل الفني اليوم لـ USELESS COIN (USELESS)

توفر صفحة USELESS COIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USELESS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USELESS COIN أدناه.

تغير سعر USELESS COIN (USELESS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04077--+5.49%-30.80%-28.77%
اعرف المزيد عن سعر USELESS COIN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ USELESS COIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ USELESS COIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04096
0.04094
R2
0.04094
0.04091
R1
0.04089
0.0409
PP
0.04087
0.04087
S1
0.04082
0.04084
S2
0.0408
0.04083
S3
0.04075
0.0408

إشارات السوق الخاصة بـ USELESS COIN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.11M
$4.84 M
$4.73 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.86 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.86 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.92 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.97 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ USELESS COIN

صافي التدفقسعر USELESSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M0.04
2026-08-16$0.10 M0.04
2026-08-15$0.06 M0.04
2026-08-14$0.17 M0.04
2026-08-13$0.20 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن USELESS COIN

تداول أسواق USELESS COIN (USELESS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USELESS COIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSELESS
$0.04077
$0.04077$0.04077
-3.83%
1.81M (USDT)
/USDCUSELESS
$0.04077
$0.04077$0.04077
-3.75%
1.37M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USELESS إلى USD

المبلغ

USELESS
USELESS
USD
USD

1 USELESS = 0.04077 USD

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