سعر Unstable Tether المباشر اليوم هو 0.0001556 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USDUT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USDUT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Unstable Tether

Unstable Tether السعر(USDUT)

السعر المباشر لـ 1 USDUT إلى USD:

$0.0001559
$0.0001559$0.0001559
-6.53%1D
USD
مخطط أسعار Unstable Tether (USDUT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:33 (UTC+8)

معلومات سعر Unstable Tether (USDUT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0001547
$ 0.0001547$ 0.0001547
24 ساعة منخفض
$ 0.0002276
$ 0.0002276$ 0.0002276
24 ساعة مرتفع

$ 0.0001547
$ 0.0001547$ 0.0001547

$ 0.0002276
$ 0.0002276$ 0.0002276

--
----

--
----

-0.20%

-6.52%

+8.20%

+8.20%

سعر Unstable Tether (USDUT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0001556. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDUT بين أدنى سعر $ 0.0001547 وأعلى سعر $ 0.0002276، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDUT على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDUT -0.20% على مدار الساعة الماضية، -6.52% على مدار 24 ساعة، و +8.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unstable Tether (USDUT)

--
----

$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Unstable Tether هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.08K. العرض المتداول لـ USDUT يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Unstable Tether (USDUT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Unstable Tether لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000010891-6.52%
30 يوم$ -0.000453-74.44%
60 يوم$ -0.0018444-92.22%
90 يوم$ -0.0018444-92.22%
تغير سعر Unstable Tether اليوم

سجل اليوم USDUT تغيرًا $ -0.000010891 (-6.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Unstable Tether لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000453 (-74.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Unstable Tether لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USDUT تغييرًا في $ -0.0018444 (-92.22%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Unstable Tether لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0018444 (-92.22%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Unstable Tether (USDUT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Unstable Tether.

ما هو Unstable Tether ( USDUT )

عملة USDUT هي عملة ميم تدور حول "ربط الدولار غير المستقر"، مع قصة تركز على عدم الاستقرار المتعمد لدفع الاهتمام المضاربي.

متوفر Unstable Tether على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Unstable Tether الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين USDUTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Unstable Tether على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Unstable Tether سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Unstable Tether (USD)

كم ستكون قيمة Unstable Tether (USDUT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Unstable Tether (USDUT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Unstable Tether.

تحقق الآن من توقعات سعر Unstable Tether!

توكنوميكس Unstable Tether (USDUT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Unstable Tether (USDUT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USDUT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Unstable Tether ( USDUT )

هل تبحث عن كيفية شراء Unstable Tether؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Unstable Tether على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة USDUT إلى العملات المحلية

1 Unstable Tether (USDUT) إلى VND
4.094614
1 Unstable Tether (USDUT) إلى AUD
A$0.000234956
1 Unstable Tether (USDUT) إلى GBP
0.0001167
1 Unstable Tether (USDUT) إلى EUR
0.00013226
1 Unstable Tether (USDUT) إلى USD
$0.0001556
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MYR
RM0.000651964
1 Unstable Tether (USDUT) إلى TRY
0.00652742
1 Unstable Tether (USDUT) إلى JPY
¥0.0236512
1 Unstable Tether (USDUT) إلى ARS
ARS$0.2291599
1 Unstable Tether (USDUT) إلى RUB
0.0123313
1 Unstable Tether (USDUT) إلى INR
0.013736368
1 Unstable Tether (USDUT) إلى IDR
Rp2.593332296
1 Unstable Tether (USDUT) إلى PHP
0.009139944
1 Unstable Tether (USDUT) إلى EGP
￡E.0.007370772
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BRL
R$0.00083246
1 Unstable Tether (USDUT) إلى CAD
C$0.000216284
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BDT
0.019048552
1 Unstable Tether (USDUT) إلى NGN
0.22649136
1 Unstable Tether (USDUT) إلى COP
$0.6007716
1 Unstable Tether (USDUT) إلى ZAR
R.0.002666984
1 Unstable Tether (USDUT) إلى UAH
0.006552316
1 Unstable Tether (USDUT) إلى TZS
T.Sh.0.38325058
1 Unstable Tether (USDUT) إلى VES
Bs0.0337652
1 Unstable Tether (USDUT) إلى CLP
$0.1464196
1 Unstable Tether (USDUT) إلى PKR
Rs0.044115712
1 Unstable Tether (USDUT) إلى KZT
0.083029716
1 Unstable Tether (USDUT) إلى THB
฿0.005022768
1 Unstable Tether (USDUT) إلى TWD
NT$0.004756692
1 Unstable Tether (USDUT) إلى AED
د.إ0.000571052
1 Unstable Tether (USDUT) إلى CHF
Fr0.000122924
1 Unstable Tether (USDUT) إلى HKD
HK$0.001209012
1 Unstable Tether (USDUT) إلى AMD
֏0.059616584
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MAD
.د.م0.001436188
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MXN
$0.002869264
1 Unstable Tether (USDUT) إلى SAR
ريال0.0005835
1 Unstable Tether (USDUT) إلى ETB
Br0.023599852
1 Unstable Tether (USDUT) إلى KES
KSh0.020101964
1 Unstable Tether (USDUT) إلى JOD
د.أ0.0001103204
1 Unstable Tether (USDUT) إلى PLN
0.000564828
1 Unstable Tether (USDUT) إلى RON
лв0.000679972
1 Unstable Tether (USDUT) إلى SEK
kr0.001459528
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BGN
лв0.000261408
1 Unstable Tether (USDUT) إلى HUF
Ft0.051951728
1 Unstable Tether (USDUT) إلى CZK
0.00325204
1 Unstable Tether (USDUT) إلى KWD
د.ك0.0000476136
1 Unstable Tether (USDUT) إلى ILS
0.0005057
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BOB
Bs0.001075196
1 Unstable Tether (USDUT) إلى AZN
0.00026452
1 Unstable Tether (USDUT) إلى TJS
SM0.001437744
1 Unstable Tether (USDUT) إلى GEL
0.000423232
1 Unstable Tether (USDUT) إلى AOA
Kz0.141840292
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BHD
.د.ب0.0000585056
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BMD
$0.0001556
1 Unstable Tether (USDUT) إلى DKK
kr0.000998952
1 Unstable Tether (USDUT) إلى HNL
L0.004098504
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MUR
0.007081356
1 Unstable Tether (USDUT) إلى NAD
$0.002687212
1 Unstable Tether (USDUT) إلى NOK
kr0.001552888
1 Unstable Tether (USDUT) إلى NZD
$0.000267632
1 Unstable Tether (USDUT) إلى PAB
B/.0.0001556
1 Unstable Tether (USDUT) إلى PGK
K0.000655076
1 Unstable Tether (USDUT) إلى QAR
ر.ق0.000566384
1 Unstable Tether (USDUT) إلى RSD
дин.0.015687592
1 Unstable Tether (USDUT) إلى UZS
soʻm1.874698364
1 Unstable Tether (USDUT) إلى ALL
L0.012925692
1 Unstable Tether (USDUT) إلى ANG
ƒ0.000278524
1 Unstable Tether (USDUT) إلى AWG
ƒ0.00028008
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BBD
$0.0003112
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BAM
KM0.000259852
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BIF
Fr0.4588644
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BND
$0.000200724
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BSD
$0.0001556
1 Unstable Tether (USDUT) إلى JMD
$0.024970688
1 Unstable Tether (USDUT) إلى KHR
0.6274181
1 Unstable Tether (USDUT) إلى KMF
Fr0.0655076
1 Unstable Tether (USDUT) إلى LAK
3.382608628
1 Unstable Tether (USDUT) إلى LKR
රු0.047394204
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MDL
L0.0026452
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MGA
Ar0.694641968
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MOP
P0.001246356
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MVR
0.00238068
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MWK
MK0.270138716
1 Unstable Tether (USDUT) إلى MZN
MT0.00994284
1 Unstable Tether (USDUT) إلى NPR
रु0.02198628
1 Unstable Tether (USDUT) إلى PYG
1.1035152
1 Unstable Tether (USDUT) إلى RWF
Fr0.2260868
1 Unstable Tether (USDUT) إلى SBD
$0.001279032
1 Unstable Tether (USDUT) إلى SCR
0.002159728
1 Unstable Tether (USDUT) إلى SRD
$0.006152424
1 Unstable Tether (USDUT) إلى SVC
$0.0013615
1 Unstable Tether (USDUT) إلى SZL
L0.002687212
1 Unstable Tether (USDUT) إلى TMT
m0.0005446
1 Unstable Tether (USDUT) إلى TND
د.ت0.0004568416
1 Unstable Tether (USDUT) إلى TTD
$0.001056524
1 Unstable Tether (USDUT) إلى UGX
Sh0.5421104
1 Unstable Tether (USDUT) إلى XAF
Fr0.0877584
1 Unstable Tether (USDUT) إلى XCD
$0.00042012
1 Unstable Tether (USDUT) إلى XOF
Fr0.0877584
1 Unstable Tether (USDUT) إلى XPF
Fr0.0158712
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BWP
P0.002214188
1 Unstable Tether (USDUT) إلى BZD
$0.000312756
1 Unstable Tether (USDUT) إلى CVE
$0.014730652
1 Unstable Tether (USDUT) إلى DJF
Fr0.0276968
1 Unstable Tether (USDUT) إلى DOP
$0.009967736
1 Unstable Tether (USDUT) إلى DZD
د.ج0.02021244
1 Unstable Tether (USDUT) إلى FJD
$0.0003501
1 Unstable Tether (USDUT) إلى GNF
Fr1.352942
1 Unstable Tether (USDUT) إلى GTQ
Q0.001191896
1 Unstable Tether (USDUT) إلى GYD
$0.032585752
1 Unstable Tether (USDUT) إلى ISK
kr0.0191388

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Unstable Tether

كم يساوي Unstable Tether (USDUT) اليوم؟
سعر USDUT المباشر في USD هو USD 0.0001556، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر USDUT إلى USD الحالي؟
سعر USDUT إلى USD الحالي هو $ 0.0001556. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Unstable Tether ؟
القيمة السوقية لعملة USDUT هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن USDUT؟
العرض المتداول لتوكن USDUT هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USDUT؟
حقق USDUT سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USDUT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- USDUT.
ما هو حجم تداول USDUT؟
حجم تداول USDUT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 55.08K USD.
هل سترتفع USDUT هذا العام؟
قد يرتفع USDUT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USDUT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:33 (UTC+8)

تحديثات Unstable Tether (USDUT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

