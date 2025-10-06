معلومات سعر Unstable Tether (USDUT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0001547 $ 0.0001547 $ 0.0001547 24 ساعة منخفض $ 0.0002276 $ 0.0002276 $ 0.0002276 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0001547$ 0.0001547 $ 0.0001547 24 ساعة مرتفع $ 0.0002276$ 0.0002276 $ 0.0002276 عالية طوال الوقت ---- -- أدنى سعر ---- -- تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -6.52% تغير السعر (7 أيام) +8.20% تغير السعر (7 أيام) +8.20%

سعر Unstable Tether (USDUT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0001556. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDUT بين أدنى سعر $ 0.0001547 وأعلى سعر $ 0.0002276، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDUT على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDUT -0.20% على مدار الساعة الماضية، -6.52% على مدار 24 ساعة، و +8.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unstable Tether (USDUT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.08K$ 55.08K $ 55.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Unstable Tether هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.08K. العرض المتداول لـ USDUT يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.