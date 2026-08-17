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المزيد عن USDS

معلومات سعر USDS

ما هو USDS

الموقع الرسمي لـ USDS

اقتصاد توكن USDS

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التحليل الفني اليوم لـ Sky Dollar (USDS)

التحليل الفني اليوم لـ Sky Dollar (USDS)

توفر صفحة Sky Dollar تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USDS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Sky Dollar أدناه.

تغير سعر Sky Dollar (USDS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.0009--+0.03%+0.03%+0.03%
اعرف المزيد عن سعر Sky Dollar

تدفق رأس المال الخاص بـ Sky Dollar

صافي التدفقسعر USDSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M1.00
2026-08-16$0.01 M1.00
2026-08-15-$0.10 M1.00
2026-08-14$0.29 M1.00
2026-08-13-$0.01 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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USDS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع USDS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود USDS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Sky Dollar (USDS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sky Dollar المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSDS
$1.0008
$1.0008$1.0008
0.00%
67.02K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USDS إلى USD

المبلغ

USDS
USDS
USD
USD

1 USDS = 1.0008 USD

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