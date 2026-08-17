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التحليل الفني اليوم لـ Falcon Finance (USDF)

التحليل الفني اليوم لـ Falcon Finance (USDF)

توفر صفحة Falcon Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USDF، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Falcon Finance أدناه.

تغير سعر Falcon Finance (USDF)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.9961--0.00%+0.01%-0.26%
اعرف المزيد عن سعر Falcon Finance

تدفق رأس المال الخاص بـ Falcon Finance

صافي التدفقسعر USDFUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M1.00
2026-08-16$0.00 M1.00
2026-08-15-$0.01 M1.00
2026-08-14$0.00 M1.00
2026-08-13$0.00 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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USDF USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع USDF باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود USDF USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Falcon Finance (USDF) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Falcon Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSDF
$0.9961
$0.9961$0.9961
+0.01%
115.97K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USDF إلى USD

المبلغ

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.9961 USD

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