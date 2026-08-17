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المزيد عن USDE

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ما هو USDE

الوثيقة البيضاء لـ USDE

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التحليل الفني اليوم لـ Ethena USDe (USDE)

التحليل الفني اليوم لـ Ethena USDe (USDE)

توفر صفحة Ethena USDe تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USDE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ethena USDe أدناه.

تغير سعر Ethena USDe (USDE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.001--+0.02%+0.03%+0.04%
اعرف المزيد عن سعر Ethena USDe

تدفق رأس المال الخاص بـ Ethena USDe

صافي التدفقسعر USDEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M1.00
2026-08-16-$0.37 M1.00
2026-08-15-$0.26 M1.00
2026-08-14$2.33 M1.00
2026-08-13$0.72 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Ethena USDe (USDE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ethena USDe المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSDE
$1.001
$1.001$1.001
0.00%
1.15M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

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USD

1 USDE = 1 USD

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