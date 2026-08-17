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المزيد عن USDD

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ما هو USDD

الوثيقة البيضاء لـ USDD

الموقع الرسمي لـ USDD

اقتصاد توكن USDD

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التحليل الفني اليوم لـ Decentralized USD (USDD)

التحليل الفني اليوم لـ Decentralized USD (USDD)

توفر صفحة Decentralized USD تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USDD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Decentralized USD أدناه.

تغير سعر Decentralized USD (USDD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.9995---0.05%-0.03%+0.07%
اعرف المزيد عن سعر Decentralized USD

تدفق رأس المال الخاص بـ Decentralized USD

صافي التدفقسعر USDDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M1.00
2026-08-16$0.00 M1.00
2026-08-15-$0.01 M1.00
2026-08-14$0.00 M1.00
2026-08-13$0.00 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Decentralized USD

USDD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع USDD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود USDD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Decentralized USD (USDD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Decentralized USD المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSDD
$0.9995
$0.9995$0.9995
0.00%
591.90 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USDD إلى USD

المبلغ

USDD
USDD
USD
USD

1 USDD = 0.9995 USD

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