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المزيد عن USD1

معلومات سعر USD1

ما هو USD1

الوثيقة البيضاء لـ USD1

الموقع الرسمي لـ USD1

اقتصاد توكن USD1

توقعات سعر USD1

سجل USD1

دليل شراء USD1

محول عملة USD1 إلى الفيات

عقود USD1 الفورية

USD1 عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ USD1 (USD1)

التحليل الفني اليوم لـ USD1 (USD1)

توفر صفحة USD1 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USD1، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USD1 أدناه.

تغير سعر USD1 (USD1)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.00002---0.02%0.00%-0.04%
اعرف المزيد عن سعر USD1

تدفق رأس المال الخاص بـ USD1

صافي التدفقسعر USD1USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.08 M1.00
2026-08-16$5.77 M1.00
2026-08-15$1.67 M1.00
2026-08-14-$15.34 M1.00
2026-08-13-$2.11 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن USD1

تداول أسواق USD1 (USD1) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USD1 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSD1
$1.00002
$1.00002$1.00002
-0.01%
976.07K (USDT)
/USDCUSD1
$0.999
$0.999$0.999
-0.02%
66.47K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USD1 إلى USD

المبلغ

USD1
USD1
USD
USD

1 USD1 = 1.00001 USD

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