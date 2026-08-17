التحليل الفني اليوم لـ USD1 (USD1)
توفر صفحة USD1 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USD1، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USD1 أدناه.
تغير سعر USD1 (USD1)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$1.00002
|--
|-0.02%
|0.00%
|-0.04%
تدفق رأس المال الخاص بـ USD1
صافي التدفقسعر USD1USDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.08 M
|1.00
|2026-08-16
|$5.77 M
|1.00
|2026-08-15
|$1.67 M
|1.00
|2026-08-14
|-$15.34 M
|1.00
|2026-08-13
|-$2.11 M
|1.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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