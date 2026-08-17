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المزيد عن USAT

معلومات سعر USAT

ما هو USAT

الموقع الرسمي لـ USAT

اقتصاد توكن USAT

توقعات سعر USAT

سجل USAT

دليل شراء USAT

محول عملة USAT إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ USAT (USAT)

التحليل الفني اليوم لـ USAT (USAT)

توفر صفحة USAT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USAT أدناه.

تغير سعر USAT (USAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.9995--0.00%-0.03%-0.02%
اعرف المزيد عن سعر USAT

تدفق رأس المال الخاص بـ USAT

صافي التدفقسعر USATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M1.00
2026-08-16-$0.01 M1.00
2026-08-15-$0.01 M1.00
2026-08-14$0.01 M1.00
2026-08-13$0.02 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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USAT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع USAT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود USAT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق USAT (USAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USAT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSAT
$0.9995
$0.9995$0.9995
-0.01%
55.03K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USAT إلى USD

المبلغ

USAT
USAT
USD
USD

1 USAT = 0.9995 USD

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